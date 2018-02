Hausse de la population dans le Val-Saint-François

Richmond – Pour la première fois en quatre ans, la population de la MRC du Val-Saint-François a augmenté en 2018. En effet, 17 des 18 municipalités du territoire profitent d’une hausse du nombre de leurs citoyens par rapport à 2017. La population de la MRC est donc passée de 30153 à 30872, ce qui représente une hausse de 2,4%.

Dans les dernières années, les municipalités ont toutes mis en place des politiques afin d’attirer et de retenir des nouveaux arrivants. «Nous savons que le vieillissement de la population touche toutes les régions et que les milieux ruraux sont plus à risque de vivre une faible croissance démographique. C’est pourquoi il est aussi important de créer des milieux de vie accueillants», affirme Luc Cayer, préfet de la MRC.

Par ailleurs, la MRC du Val-Saint-François a récemment commencé des travaux dans le cadre du Programme Mobilisation et Diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, en collaboration avec les MRC de Coaticook, Memphrémagog et des Sources. Les objectifs principaux de cette entente sont de cerner les enjeux de l’immigration communs et propres aux quatre régions, de faciliter l’établissement durable des personnes immigrantes et d’accroître la capacité des collectivités à attirer des personnes immigrantes.

«Le projet sera officiellement lancé dans les prochaines semaines et nous avons bien hâte de collaborer avec Roukayatou, l’agente de mobilisation et de développement en immigration, pour sensibiliser davantage nos communautés à l’immigration», conclut M.Cayer.