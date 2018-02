Des nouveaux préventionnistes de proximité pour les citoyens de Danville

Danville (GCA) – Afin de s’assurer de constamment améliorer et même bonifier le service auprès de la collectivité de la grande région de Danville. Le SSI (Service de Sécurité des incendies) de la municipalité vient de procéder à l’embauche d’une nouvelle firme dont le siège social est maintenant situé à Kingsey Falls, afin de mieux répondre à ses besoins de proximité en matière de prévention des incendies sur son territoire.

La nouvelle entreprise qui a pignon sur rue dans la région espère ainsi pouvoir desservir les différentes municipalités du secteur. Actuellement la firme est constituée de deux préventionnistes, qui ont travaillé entre autres, dans des MRC en Gaspésie, ainsi que pour les Assurances Promutuel.

Les deux préventionnistes en question, auront comme mandat principal de faire au moins 280 visites annuellement pour évaluer les risques faibles dans des résidences du territoire, 19 visites pour connaitre les risques dits moyens dans des immeubles de 4 logements et moins, 24 visites dans les dépanneurs, quincailleries et/ou stations-service, afin de connaitre les risques élevés, et 5 visites détaillées pour évaluer les risques très élevés au niveau des écoles et les résidences de personnes âgées de son secteur.