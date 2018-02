Avis de visites pour la prévention résidentielle

Windsor (RC) – La Régie intermunicipale d’incendie informe les citoyens de Windsor, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Val-Joli et Kingsbury qu’il y aura comme chaque année des pompiers de la régie qui cogneront aux portes pour effectuer des visites de préventions.

La prévention résidentielle est échelonnée sur une période de 5 ans dans les secteurs de Saint-François et Windsor, et sur une période de 3 ans à Val-Joli et Kingsbury. Cette année, les visites seront effectuées dans le secteur Saint-Gabriel pour Windsor et Val-Joli. Pour Saint-François, la rue de l’Église en direction de Sherbrooke ainsi que le secteur des chemins Chabot et Simard seront visités. À Kingsbury, les pompiers cogneront aux portes des portions des rues Principale et Du Moulin.

Dû au nombre important de foyers à visiter chaque année, soit près de 800 cette année, les visites vont débuter dès l’amorce du mois de février. Elles vont se poursuivre tout au long de l’année jusqu’à ce que la totalité des résidences soient visitées.

Vérifications à retenir

Avant que les pompiers ne passent vous visiter, il est préférable de vérifier si vous avez au minimum un avertisseur de fumée fonctionnel par étage et qu’ils soient installés conformément aux recommandations. Si vous avez un garage attaché ou un système de chauffage ou de cuisson à combustion, vous devriez avoir un avertisseur de monoxyde de carbone. Quant à l’accès de votre panneau électrique, il doit être dégagé et accessible en tout temps. Ce sont là quelques points qui seront vérifiés lors des visites de prévention.

Si vous avez des questions en ce qui concerne la prévention résidentielle, communiquez avec M.Léveillée au 819 845-4678, poste2, ou par courriel à prevention@regieincendiewindsor.ca.