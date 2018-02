Quand chaleur rime avec grands cœurs et FamilAction

Asbestos (GCA) – Opération enfant au chaud, s’est associé durant la saison hivernale, avec la Maison des Familles «FamillAction», afin que les enfants de la région, passent l’hiver sans avoir froid. Cette noble initiative du milieu a débuté il y a quelques années grâce à Madame Nicole Thibert, qui «se souvient très bien de ce que c’est que d’avoir froid».

Au fil du temps de nouveaux partenaires bénévoles se sont associés au projet, soit Monsieur Alain Marcoux à la coordination, l’école La Passerelle pour l’entreposage et la distribution dans les écoles de la MRC, l’AFÉAS d’Asbestos et ses membres à la confection, plusieurs tricoteuses, et la Maison des Familles «FamillAction», pour la distribution auprès des familles dans le besoin.

Le principe est fort simple! Monsieur Marcoux reçoit des dons de laine au cours des premiers mois de l’année. Cependant cette année contrairement à l’habitude, il manque présentement de laine pour confectionner certains items pour les enfants et les familles dans le besoin. D’autre part, Monsieur Marcoux lance une invitation spéciale à ceux et celles qui voudraient se joindre aux tricoteurs et tricoteuses actuelles. Si vous êtes intéressés par cette belle initiative, vous pouvez rejoindre soit Mme Nicole Thibert 819-716-0684, ou encore, M.Alain Marcoux 819-879-6270. Ainsi une armée de bénévoles aux doigts de fée à travers la MRC se met à la production d’articles divers pouvant tenir au chaud les enfants de tous âges ainsi que leur famille. C’est ainsi que plus de 1500 items tels que bas, mitaines, pantoufles, couvertures, foulards, tuques ont été tissés, ou tricotés, pour ensuite être distribués via les écoles et la Maison des Familles, à l’intention d’enfants et familles dans le besoin. Après ces distributions, s’il reste toujours des items, ils sont ajoutés aux paniers de Noël des Filles d’Isabelle pour s’assurer que le plus de gens possible soient au chaud durant la saison froide. Grâce à Opération enfant au chaud et tous les bénévoles et organismes impliqués, ce sont des centaines d’enfants et de nombreuses familles de la MRC, qui pourront ainsi traverser un autre hiver vraiment au chaud.