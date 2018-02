Provigo : 1 862 $ pour Action Partage de Windsor

Windsor – Dans le cadre de la Guignolée des médias pour l’année 2017, le marché d’alimentation Provigo de Windsor a pu remettre un montant de 1 862$ à Action Partage. Présents durant trois jours auprès de la clientèle, l’organisme a pu recueillir environ 1 500$ en denrée non périssable, ce qui a permis d’accroître le potentiel des coupons d’Action Partage disponibles auprès des familles et des personnes dans le besoin. Accompagné du nouveau propriétaire franchisé, François Gauthier, la remise du chèque regroupait dans l’ordre habituel Serge Rouillard, le gérant Michael Lefebvre, M.Gauthier, le président d’Action Partage André Cloutier et Claude Boucher.