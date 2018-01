Inauguration du bâtiment récréatif au Parc des loisirs du rang 10

Val-Joli (RC) – Le Parc des loisirs de Val-Joli s’est animé avec le début du tournoi amical mixte de ballon-balai sur la patinoire fraichement glacée et une température digne des Plaisirs d’hiver. À l’heure du midi, les élus municipaux ont cependant procédé à l’inauguration de l’agrandissement du bâtiment récréatif en présence de Nadine Jeannotte, conseillère en relation avec le milieu chez Hydro-Québec.

Le maire Rolland Camiré et ses collègues au conseil municipal ont apprécié les démarches avec Hydro-Québec qui ont permis d’accroître l’espace du bâtiment en bordure de la patinoire. «Les travaux ont commencé durant l’automne; la cantine, les toilettes pour les femmes et les hommes sont maintenant chauffées durant l’hiver. La toiture a été avancée, ce qui fait qu’on peut s’abriter dehors à l’entrée principale et il y a aussi un espace pour un tracteur. En plus de ces aménagements, nous avons également ajouté à proximité de l’hôtel de ville un petit abri supplémentaire pour l’usage des peintures et de calcium», précise M.Camiré.

Nadine Jeannotte a pour sa part apprécié l’initiative entre Hydro-Québec et la Municipalité. Suite aux travaux de la ligne Hertel-Des-Cantons, des redevances avaient été versées à Val-Joli visant des projets liés à l’environnement et à des espaces récréatifs. Avoisinant le poste d’Hydro à la hauteur du 12e rang, un parc en bordure de la rivière Stoke avait été aménagé. «Au début, ce projet était intéressant sauf qu’au fil des ans, l’endroit a été moins achalandé et sécuritaire. D’un commun accord avec la Municipalité, une clôture délimite l’espace d’Hydro à cet endroit», rappelle MmeJeannotte.

Un montant d’un peu plus de 260000$ a été remis par Hydro-Québec pour l’agrandissement du bâtiment et l’abri. Cette initiative coïncide avec le nouveau projet de la ligne de transport d’électricité, d’environs de 80 kilomètres, raccordant le poste des Cantons sur le territoire de Val-Joli à celui de Franklin dans l’État du New Hampshire.