Bilan des pompiers de Danville pour 2017

Danville (GCA) – Selon le Directeur Alain Roy du SSI (Service de Sécurité Incendie), son département a dû répondu à une soixantaine d’appels lors de la dernière année. Dans son bilan de fin d’année, M. Roy, nous mentionnait cependant, que les interventions pour « alarme non fondé » et les vérifications pour des feux à ciel ouvert en d’autres temps que l’hiver, demeurait assez stable avec 10 signalements en 2017.

C’est au chapitre de l’entraide en assistance auprès des SSI limitrophes, qu’il y a eu passablement de l’activité, avec 14 demandes au total. Ici on parle d’entraide pour la plupart du temps, pour le camion-citerne, des pompiers et officiers, avec les voisins de Kingsey-Falls, St-Félix-de-Kingsey, Tingwick, Warwick et Asbestos.

Fait assez inusité, il n’y a pas eu de feu de cheminé en 2017 sur le territoire de Danville. Maintenant selon le Directeur Roy, l’estimé des pertes matérielles lors d’incendies en 2017, se chiffre approximativement à plus ou moins 95,000 dollars.

Le SSI de Danville a effectué quelque 285 visites dans des résidences du territoire, en plus de 28 visites dans les entreprises, commerces et fermes de son secteur, pour la période de janvier à décembre 2017.

Présentement on amorce la formation du cours de « Pompier 1 » pour les nouvelles recrues, un processus qui sera échelonné sur près de deux ans. Présentement, quelques membres du service, sont à suivre la formation du PR de niveau 1, et la spécialité « Espace clos ». Le service compte dans ses rangs, 29 officiers et pompiers.

En terminant, le Directeur Roy, tient à rappeler qu’il est très important de s’assurer en ce moment, que les entrées de votre maison, et ou de votre commerce, soit toujours bien dégagé et ou pelleté durant l’hiver, afin de s’assurer de ne pas retarder l’accès aux pompiers, lors d’un incendie, ou pour une évacuation d’urgence.