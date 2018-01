Dans la région de Richmond on souhaite la bienvenue aux nouveau-nés !

Richmond – La Fête des nouveau-nés de Richmond, Canton de Cleveland et Canton de Melbourne avait lieu le dimanche 14 janvier dernier au Centre des loisirs de Richmond. Au cours de l’année 2017, 30 familles ont eu le bonheur d’accueillir un nouveau-né.

Les familles présentes ont reçu plusieurs cadeaux, dont ceux de Familiprix Philippe Leng (sac cadeau) et des municipalités qui ont remis 100 $ et un abonnement familial d’une année à la Bibliothèque Daniel-Ménard R.C.M. Pour sa part, la Caisse Desjardins du Val-St-François remettait une assurance-vie de 25 000 $ d’une année pour le nouveau-né et cotisait 50 $ dans un régime d’épargne-étude enregistré (REEE).

Les familles présentes ont également eu la chance de parcourir les kiosques des organismes locaux présents, dont la Maison de la famille des Arbrisseaux, le CIUSS-Estrie CHUS, ValFamille, Mother Goose, les marraines d’allaitement Nourri-Source ainsi que le regroupement des CPE Magimo.