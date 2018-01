Le feu est au rendez-vous au Carnaval de Richmond

Richmond (RC) – Le 27 janvier prochain aura lieu la 4e édition du Carnaval de Richmond organisé par la Ville de Richmond, en collaboration avec les cantons de Cleveland et Melbourne. L’accès est gratuit et l’activité aura lieu à la Place des loisirs (terrain à côté de l’aréna) de 13 h jusqu’à 16 h.

La programmation regroupera des jeux gonflables pour petits et grands, de la tire d’érable sur la neige, en collaboration avec les Tabliers en folie, et les stations de jeux loufoques avec l’appui de la Maison de la famille des Arbrisseaux. Il y aura aussi un feu de joie, la distribution gratuite de café et de chocolat chaud offert par la Maison des jeunes de la Saint-François et, à l’approche du tournoi pee-wee annuel, la mascotte Mousquiri qui sera présente sur place.

« De plus cette année, un clown se promènera dans la foule pour animer les tous petits avec des jeux et des farces. À la fin de la journée, ce même clown fera une démonstration spectaculaire de jonglerie et de cracheur de feu », ajoute le directeur du Service récréatif de Richmond, François Séguin. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.