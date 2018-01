Des hommages à Gérard Messier et Denyse Morin

Saint-François (RC) – Le souper annuel des bénévoles de la paroisse Saint-François-Xavier avait lieu le jeudi 11 janvier au Centre communautaire France-Gagnon-Laprade. Comme à chaque année, un couple a été désigné pour son apport auprès de la paroisse. Pour 2017, Gérard Messier et Denyse Morin ont été chaudement applaudis, l’un à titre de président du Conseil de fabrique et l’une pour son implication concernant la restauration de l’orgue et des croix de chemin.

Ces mentions regroupent également la participation du couple depuis plusieurs années à la fois auprès de la paroisse et de la communauté. Le comité des fêtes paroissiales a d’ailleurs pris soins lors du souper de rendre des hommages à Mme Morin et M. Messier, qui ont reçu chacun un cadeau et un bouquet de fleurs.

En ce qui a trait à la présidence de la Fabrique, Gérard Messier délaissera d’ici peu son poste pour celui de la mairie de la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton suite aux élections du 5 novembre dernier. L’Archidiocèse de Sherbrooke désignera d’ici peu celui qui prendra la relève.

Malgré les températures froides de la période des fêtes qui s’est prolongée jusqu’à la rencontre annuelle des bénévoles, la participation a été bonne avec l’accueil et le souper chaud suivi de la partie récréative avec la danse, les chansons et prix de présence. Coordonné par Jean-Guy Hamel, le comité regroupait Juliette Chabot, Nicole Gagnon-Craig, Alberta Laporte, Thérèse Messier et Lucie Roy-Dumais.

Hommage à Denyse Morin lors du souper des bénévoles de la paroisse Saint-François-Xavier

À la suite d’une longue carrière dans l’enseignement et de sa participation auprès de la communauté, Denyse a continué d’être présente au sein de la chorale de l’église. Lors d’une visite avec un groupe d’élèves de maternelle, l’orgue est tombé en panne. Au fait de la qualité de l’instrument Mitchell et Forté datant de 1863, elle a décidé de former un comité pour la restauration de l’instrument centenaire.

Dès lors, la nouvelle décennie qui démarre en 2010 a marqué le départ d’une série de plusieurs concerts bénéfices afin de recueillir des fonds. Leslie Young, Bertrand Langlois et Maryse Simard seront au nombre des organistes invités. Denyse poursuit son travail et en octobre 2012, une subvention du Conseil du patrimoine religieux du Québec permet d’entreprendre la restauration de l’orgue, confiée aux facteurs d’orgue Juget-Sinclair de Montréal.

Parallèlement à cette restauration, Denyse a été très active lors des festivités du 125e anniversaire, en 2015. Deux ans auparavant, elle présentait à plusieurs familles les croix de chemin rénovées. De cette initiative, s’ajoute la rédaction du livre intitulé Historique des croix de chemin à Saint-François-Xavier et les familles qui en ont pris soin : Anecdotes d’époque.

En décembre 2014, Denyse Morin a remis en une seule journée la centaine d'exemplaires du recueil historique. Une seconde édition a suivi, fin janvier.

Une partie des profits de la vente ont été versés pour l'installation d'un panneau historique au cimetière afin identifier la fosse commune. Dans la foulée des croix, le Comité du 125e a fait don de la photo de la croix du rang 5 aux responsables du Jardin des Sages.

À l’été 2017 elle a organisé une visite à l’église pour un groupe d’enfants inscrit au service d’animation estivale de la Municipalité. Et cette fois, l’orgue était en parfait état!

Source : Extraits de l’hommage rendu par le Comité des fêtes paroissiales.

Hommage à Gérard Messier lors du souper des bénévoles de la paroisse Saint-François-Xavier

Rendre hommage, dire notre reconnaissance, souhaiter bonne route, bon vent à celui qui a été un bénévole des plus sollicités à notre Conseil de Fabrique est une joie pour moi.

Gérard a eu la chance de vivre dans une famille nombreuse; il est le 9e sur les 16 frères et sœurs que compte sa tribu. Le bénévolat et le service, il a connu ça très tôt !

Gérard, époux attentif de Denyse depuis bientôt 40 ans… Tu as été un fidèle compagnon dans toutes ses activités, bravo, car nous savons qu’elle n’est pas toujours facile à suivre…

Mais Gérard n’est pas seulement l’époux de Denyse. Pour nous, il est un bénévole exemplaire! En mars 2012, Gérard a accepté de remplacer Florian Bibeau comme président du Conseil de fabrique, qu’il a animé avec sagesse et efficacité durant toutes ces six dernières années.

Merci Gérard pour cette grande générosité qui t’a souvent poussé à prendre le temps d’un déjeuner pour écouter, pour comprendre et pour orienter. Merci pour ton excellent service, ta patience, ta compréhension et aussi pour ta disponibilité : jamais un appel vers toi n’est resté sans réponse.

De plus, depuis un an, nous avons bénéficié de tes compétences en comptabilité et ceci bénévolement comme toujours. Même encore cette semaine, tu as passé des heures avec Daniel pour que les factures soient payées et que la tenue de livres soit à date. Pour tout cela, je me demande si le mot « merci » est suffisant.

Tu pars, mais tu resteras sans nul doute très intéressé aux aléas de notre Conseil de fabrique sans négliger pour autant tes soins attentifs envers toute la communauté tomcodoise.

Gérard, travailler avec toi a été agréable et stimulant. Merci!

Source : Extraits de l’hommage rendu par le Comité des fêtes paroissiales.