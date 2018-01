Inauguration et activités au Parc des loisirs à Val-Joli

Val-Joli (RC) – Dans le cadre du volet Plaisirs d’hiver, la Municipalité de Val-Joli tiendra deux jours d’activités de plein air durant lesquelles aura lieu l’inauguration d’une nouvelle infrastructure au Parc des loisirs en bordure du rang 10. L’évènement débutera le samedi 27 janvier à 12 h, qui sera suivi de la mise en jeu officielle du tournoi de ballon-balais avec du chocolat chaud et des cornets de tire.

Les activités se dérouleront durant deux jours. Samedi, le début du tournoi de ballon-balais regroupera deux catégories dès 8 h du matin. Le dimanche 28 janvier, parents, enfants, amis et visiteurs pourront s’amuser en plein air à compter de 11 h. Il y aura un feu de joie avec des saucisses et guimauves, du popcorn et chocolat chaud offert gratuitement. À 13 h, il y aura de la tire sur neige et à 14 h, les finales du tournoi de ballon-balais mettront fin aux activités.

Pour plus d’information concernant le tournoi ou les activités, communiquez avec Yannik Scrosati, coordonnatrice en loisirs à Val-Joli, à loisirs@val-joli.ca.