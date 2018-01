Un 30e Carnaval sous le signe de la fête des familles

Danville (GCA) – Si la tendance hivernale se maintient, on devra s’habiller chaudement afin d’aller jouer dehors dans une ambiance de fête, lors de la tenue du prochain Carnaval des glaces de Danville. Cette année l’activité qui rassemble et fait la joie des petits et grands au Centre communautaire Mgr Thibault à Danville, se déroulera sur 3 week-ends, soit les 20 et 21 janvier, la fin de semaine suivante soit les 26-27 et 28 janvier, et lors du tout dernier week-end de cette fête de célébration de l’hiver, les 2 et 3 février prochain.

Pour sa 30e édition, et comme le veut la tradition de ce carnaval familiale. Les «Duchesses» seront de retour. Donc les prétendantes au trône pour cette année sont: Mesdames Amanda Roy, Tanya Coyle, Josée Durand, Laurie Croteau, et Marika Bernier, à qui nous souhaitons la meilleure des chances.

À nouveau cette année, les festivités se dérouleront à l’extérieur et à l’intérieur du Centre communautaire Mgr Thibault. La population pourra donc assister et/ou participer au tournoi de crible le samedi 20 janvier, ou encore le lendemain le dimanche 21 janvier, au rendez-vous musical des aînées, entre 13h et 16h30. Quant au week-end suivant il débute le vendredi 26 janvier à 19h par une marche autour de l’étang Burbank, avec parade de 4 roues par la suite dans les rues de Danville, avant de terminer la soirée autour du feu de camp, dans la cour arrière du Centre Mgr Thibault, avec le chansonnier Sylvain Duguay.

Le samedi 27, on fait place à la famille, avec glissade, patinage, feu de camp, jeux gonflables, animation, et un dîner hot-dog gratuit. En après-midi on a prévu de l’animation avec MmePissenlit, ainsi que de la tire sur la neige. Toujours samedi, de 20h à 22h, il y aura un Gala de lutte, il en coûtera 12$ pour les adultes, et 7$ pour les enfants de douze ans et moins. Pour dimanche le 28 janvier, il y aura de 13h à 16h, un match d’impro.