Initiation à la MRC des Sources

Asbestos – La MRC des Sources est présentement à la recherche active d’une dizaine de jeunes de 18 à 35 ans, détenant une formation postsecondaire, qui souhaite venir s’installer, ou encore, qui réside depuis peu dans la MRC. Celle-ci tentera de séduire ses jeunes qui pourraient être intéressés par cette expérience bien particulière, pour un séjour exploratoire qui se déroulera du 9 au 11 février 2018.

La région des Sources et ses acteurs et décideurs seront prêts à accueillir une dizaine de participants. Ils auront la chance de rencontrer des personnalités de la région venant du monde de l’industrie, de la culture en passant par les élus et les acteurs du monde communautaire.

Les jeunes auront également l’occasion de visiter des hauts lieux de la culture, des développements immobiliers, des bonnes tables de la région et des espaces de plein air de la MRC des Sources.

«La région a beaucoup à offrir et c’est formidable de constater que les gens se mobilisent pour faire découvrir la région aux jeunes de l’extérieur. Accueillis gratuitement tout au long de cette aventure, on souhaite ardemment que les jeunes participants puissent développer le goût et la passion pour la MRC des Sources», de déclarer Alexandre Pellerin agent de migration Place aux jeunes du Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond.

Donc, les personnes qui pourraient être intéressées par ce projet, sont invitées à communiquer sans plus tarder, avec M.Alexandre Pellerin du Carrefour jeunesse-emploi au 819-879-7667.

Cette initiation à la vie en région est possible grâce à l’étroite collaboration de nombreux partenaires, dont la Caisse Desjardins des Sources, la SADC des Sources, la MRC des Sources et les députés Karine Vallières et Alain Rayes, de même que l’ensemble des municipalités de la MRC.