Une année 2017 fort importante au SSI de Wotton

Wotton (GCA) – Avec l’aide de statistiques en main, on peut affirmer que le Service d’incendies de la municipalité de Wotton a connu une nette augmentation sans précédent, au chapitre des interventions au long de la dernière année. C’est lors d’une rencontre avec son directeur, Monsieur Claude Vaillancourt, que nous avons pu prendre connaissance des faits, en comparaison avec 2016 et 2015, pour ce qui concerne les activités directes de la brigade.

Ainsi pour 2017 le SSI a enregistré un nombre de 41 appels, pour 971 heures d’interventions directes sur son territoire avec: 14 alarmes non fondé, 6 feux en plein air non autorisés, 5 feux de véhicules, 4 assistances du département lors de décarcération (accidents d’autos), 4 feux d’origines électriques, 4 feux de résidences et bâtiments, 1 feu de cheminé, et un appel en assistance aux paramédicaux, afin d’évacuer une personne dans un sentier hors route. Maintenant en comparaison avec l’année précédente, soit 2016, on parle de 24 sorties du département dont 3 pour des cheminés, 4 pour des assistances et support lors de décarcération d’autos, et le reste pour des alarmes non fondées, et d’autres natures sans conséquence et importances majeures. Pour 2015, le service avait enregistré pour toute son année, 19 interventions au grand total.

Maintenant avec une plus grande sensibilisation chez les propriétaires de maisons, ainsi que les changements et le resserrement de la réglementation qui a été apporté durant les dernières années au niveau des normes pour l’installation et la conception même des cheminés, l’ensemble des SSI de la MRC des Sources, comme partout au Québec, ont vu un notable changement au niveau des interventions en ce qui concerne les «traditionnels» feux de cheminés.

D’ailleurs du côté de la prévention effectuée en 2017 par des membres du personnel du SSI de Wotton pour les risques faibles, notons qu’une soixantaine d’heures de visites a été faite auprès de 300 résidents à différents endroits sur le territoire.

En terminant, précisons que le service compte actuellement 21 pompiers, dont 5 officiers dans ses rangs.