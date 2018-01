Richmond et sa région : 115 familles ont reçu des paniers de Noël

Richmond (RC) – Plus de 50 bénévoles ont effectué les diverses tâches nécessaires à la préparation de 408 boites de nourriture à 115 familles qui ont fait une demande auprès des Chevaliers de Colomb. Au total, 153 adultes et 73 enfants ont pu bénéficier des paniers de Noël.

Le comité remercie les équipes de bénévoles qui se sont dévouées avec une bonne humeur contagieuse durant une période de cinq jours durant la mi-décembre. Les membres chevaliers et les bénévoles se sont activés pour le classement et la préparation des denrées non périssables reçues en don. À cette étape suivaient les l’achats et les transports des autres denrées pour ensuite procéder à la préparation et la livraison des paniers de Noël.

Des partenaires ont aussi participé aux collectes via les activités suivantes : le brunch de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François préparé par le Club Lions qui a reçu 300 convives ; du Quillorama de Richmond avec ses 50 quilleurs au profit des paniers ; les collectes de denrées non-périssables dans les écoles du Plein Cœur, de St-Francis, de l’École secondaire régionale de Richmond ainsi qu’à la Résidence Wales. Des enfants inscrits à la catéchèse de la paroisse Sainte-Bibiane ont pour leur part préparer des sacs de bonbons pour les paniers.

« La collaboration reçue de la directrice de Maxi Richmond, Chantale Fortin, et de ses employés a été très appréciées de tous les bénévoles impliqués dans la gestion des marchandises. Nous les remercions chaleureusement pour le travail additionnel fourni durant l'une des périodes les plus occupées de l'année », tient à mentionner le responsable du comité des Paniers, Réal Nault, ainsi que son collègue « Jean-Marc », responsable de la collecte des denrées non-périssables provenant des différents points de collecte de la ville.

Le Conseil 1950 des Chevaliers tient aussi de l'occasion pour remercier chaleureusement tous les donateurs qui permettent année après année auprès des familles et gens démunis.