Domtar et ses employés donnent pour les familles dans le besoin

Windsor – Lors de la période des fêtes, les employés de l’usine Domtar de Windsor donnent généreusement des denrées, de l’argent et des cadeaux.

À la fin novembre, plusieurs caisses de denrées ont été recueillies puis remis à Action Partage. Quelques jours plus tard, lors du Party de Noël des employés, un montant de 5 947 $ a été amassé et partagé entre Action Partage et les Chevaliers de Colomb de Windsor pour les paniers de Noël. Chaque organisme s’est ainsi vu remettre la somme de 2 973 $. « La contribution de Domtar et ses employés est très importante pour nous, car elle nous permet d’aider les gens démunis tout au long de l’année. » souligne André Cloutier, responsable d’Action Partage.

De plus, les employés ont été invités à parrainer un enfant en lui achetant un cadeau neuf pour Noël. Plus de 125 cadeaux ont été remis aux Chevaliers de Colomb puis distribués, avec la collaboration des pompiers de la régie intermunicipale, aux 83 enfants parrainés.

« Nous tenons à remercier chaleureusement les employés pour leur générosité et les cadeaux. L’argent amassé a servi à la confection des paniers de Noël remis aux familles dans le besoin. » ajoute Marc Morin, responsable des collectes pour les Chevaliers de Colomb.