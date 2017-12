Une tradition exceptionnelle pour les familles de St-Claude

St-Claude (GCA) – Une fois de plus cette année, le bon Père Noel était fidèle au rendez-vous avec les petits et grands, à la salle municipale de l’endroit. Cette tradition qui date de plusieurs années permet de recevoir parents et enfants, l’espace d’une après-midi bien animé. Chaque année depuis son instauration, les élus de St-Claude, accordent une attention toute particulière à cette belle fête de famille, qui rejoint bon an, mal an, de 300 à 400 personnes.

Évidemment qui dit fête, dit également gâteries et breuvages pour tous au menu du jour, en plus de remettre à chaque enfant de bébé à 12 ans, un cadeau qu’il est toujours fort agréable de recevoir, des mains du Père Noël, après lui avoir confié certains secrets.

Comme le veut cette tradition bien ancrée à St-Claude, une fois de plus, c’est des membres du personnel du SSI (Service de Sécurité Incendie), qui ont assumé le rôle des lutins «auxiliaire» du bon Père Noël. Plus de 125 cadeaux ont été ainsi distribués aux enfants de bébé à 12 ans, de la municipalité. Pour l’occasion, Mère Noel, la bonne Fée et ses amis(es), étaient sur place, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Rappelons que c’est la municipalité, en plus de dons qui proviennent de personnes, des corporations d’affaires de cette région, et la députée de Richmond Karine Vallières, qui rendent possible la réalisation de cette grande fête annuelle de famille.