Danville (GCA) – Une présence régulière afin d’assurer une plus grande visibilité possible. C’est l’objectif principal que j’entends bien développer et mettre en place auprès des organisations et autres. Ou encore, lors d’activités que vous allez mettre de l’avant aux quatre coins de notre belle MRC. Je veux être pour vous, un agent de diffusion, au cœur de la vie des différentes communautés de la grande MRC des Sources.

Je voudrais être pour vous, à la fois un témoin privilégié de la vie fébrile et très intense, qui se déroule au cœur de nos collectivités respectives. Parler de ses réalisations prometteuses, concrètes et significatives, qui font vraiment progresser et avancer nos municipalités d’ici. Parler de ce qui fait justement cette unicité et cette grande différence chez nous.

Pour être assurément au fait et comme on dit, au parfum de toute cette vie dynamisante du milieu, il me faudra des complices de proximité de l’action qui se met en place, afin de pouvoir me guider et m’aider à découvrir, comprendre et bien informer nos gens d’ici.

Donc ne vous gênez surtout pas afin de communiquer avec moi, pour me faire savoir et connaître ce qui se passe au cœur de la vie des gens d’ici, ou sur ce qui se produira prochainement chez vous.

Au plaisir, et à bientôt

Guy-Charles Amnotte Journaliste Actualités-l’Étincelle MRC des Sources 819 818-0878

redaction@actualites-letincelle.com