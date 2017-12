Régie d’incendie : une nouvelle caserne avec de l’espace pour les camions et l’équipement

Windsor (RC) – Située en bordure de la rue Saint-Georges, la caserne no.1 de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor a été inaugurée durant l’avant-midi du 20 décembre, à un jour du début de la saison hivernale, suite aux travaux qui ont débuté durant l’automne. Installée à même le garage municipal de la Ville de Windsor, l’espace de la caserne et des locaux de la Régie ont à la fois ont été bonifiés et remis aux normes actuelles pour un montant dépassant les 350000$ d’investissement.

De ce montant, la députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre, Karine Vallières, a annoncé sur place l’aide financière gouvernementale de près de 210000$, permettant à la Ville de compléter le financement du projet. «Je suis fière de cette collaboration entre le gouvernement et la Ville, d’autant que Windsor et les municipalités de Saint-François et Val-Joli collaborent énormément depuis quelques années dans le but d’offrir le meilleur service de sécurité incendie et d’offrir aux pompiers un lieu de travail plus commode», a constaté MmeVallières, soulignant que la Régie sert un bassin de 9 233 citoyens.

Appui financier, espaces et mises aux normes

Bien au fait d’une caserne graduellement en manque d’espace, la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, retient pour sa part les améliorations qui offrent maintenant un milieu de travail répondant aux normes de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), tout comme la Régie qui souhaitait revamper son espace, surtout lors de l’acquisition du camion à échelle. Le président du conseil d’administration de la Régie, Gaétan Graveline, et le directeur Christopher Grey ont également apprécié les améliorations attendues depuis déjà quelques années. En tenant compte de quelques travaux intérieur et extérieur qui seront terminés d’ici peu, l’inauguration s’est déroulée dans la nouvelle structure de la caserne no.1 et ses véhicules rouges, prêts pour sortir et revenir sans difficulté. Les travaux et aménagements ont été confiés à Construction Alain Morin.