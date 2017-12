Isabelle Lodge de Danville reçoit la médaille de l’Assemblée nationale

Danville (GCA) – La présidente de la Chambre de commerce de la MRC des Sources, MmeIsabelle Lodge, une dame débordante d’énergie, fort dynamique et très impliquée dans son milieu. N’hésite jamais à relever de nouveaux défis auprès de différentes causes, et ce autant du côté anglophone que francophone. C’est une personne qui n’a pas peur de sortir des sentiers battus pour innover complètement.

Elle vient d’ailleurs de recevoir des mains de la députée Karine Vallières, qui a profité du passage de Mme la ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise, MmeKathleen Weil, à l’école primaire ADS de Danville. Afin de lui remettre la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec, pour son implication distinguée, et le travail remarquable réalisé depuis plusieurs années, dans son milieu d’appartenance.