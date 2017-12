5 000 $ pour la guignolée : au Maxi de Richmond

Richmond (RC) – Le Maxi de Richmond a de nouveau encouragé le comité des paniers de Noël des Chevaliers de Colomb à l’occasion de la guignolée des médias qui a débuté à partir de 9h, le jeudi 7 décembre dernier, pour se poursuivre durant toute la journée. Au terme de l’activité, c’est un montant 5 027.30$ qui a été recueilli. «Les gens et notre clientèle ont été généreux tandis que les Chevaliers et les bénévoles ont sollicité les dons sur de bonnes périodes, et ce malgré par une température hivernale», mentionne la directrice du Maxi, Chantale Fortin.