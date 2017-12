Groupe Frappier : 720 $ pour les paniers de Noël

Val-Joli (RC) – Le Groupe Yvan Frappier tenait son party des Fêtes le samedi 16 décembre. À cette occasion, les billets du tirage moitié-moitié ont permis de récolter un montant de 720 dollars qui a été remis pour les paniers de Noël des Chevaliers de Colomb de Windsor. M.Frappier a apprécié l’apport de ses collègues et employés.

À quelques jours de la période des Fêtes, l’activité regroupait une centaine de personnes qui œuvre pour le Groupe Yvan Frappier et ses divisions qui réunies les Constructions EDB, division Chantier et Usine; Usinage UBT, Tuyau FAB MF, Construction TGDB, Inspect-Contrôle et Services d’entretien Piervan.