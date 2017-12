Belle réussite pour les paniers de Noël des Chevaliers

Windsor (RC) – La distribution des paniers de Noël a débuté durant l’avant-midi du samedi 16 décembre, regroupant les membres des Chevaliers de Colomb qui ont reçu l’appui de plusieurs bénévoles parmi lesquels étaient présents, entre autres, le député de Richmond-Arthabaska Alain Rayes, la mairesse de Windsor Sylvie Bureau, le chef des opérations de la Régie d’incendie René Milhomme ainsi que Jean-Claude et Lisette Courtemanche qui ont assuré présidence d’honneur de la guignolée.

Sous la supervision d’André Bourgeois, 240 paniers de Noël ont été confectionnés pour ensuite être distribués par les bénévoles à Windsor, Saint-Claude, Saint-François-Xavier-de-Brompton et Val-Joli. Ces paniers ont été remis à 39 familles regroupant 83 enfants, 122 adultes pour un total de 211 personnes. Les Filles d’Isabelle, qui ont offert le repas du midi aux bénévoles comme chaque année, ont également remis des tricots et morceaux dans chaque panier pour que des adultes et enfants puissent être au chaud durant l’hiver.

Le Grand Chevalier du Conseil2841, Jean Schinck Jr., tient à remercier tous les membres Chevaliers, les bénévoles, les organismes et la population. «La Caisse Desjardins nous a donné un bon départ au plan monétaire. Ensuite, les gens ont été généreux lors de la guignolée et d’autres donateurs ont fait en sorte que des familles et des gens démunis puissent passer une période des fêtes plus heureuse», constate M.Schinck.