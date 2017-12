Amélioration du service de sauvetage hors routes dans la MRC des Sources

Danville (GCA) – Dans le seul et unique but de bonifier la qualité du service de sauvetage hors-pistes dans la MRC des Sources. Quelque 14 membres du personnel du Service de Sécurité des Incendies de Danville, ont débuté récemment une formation de Premier Répondant de niveau 1. Pourquoi et en quoi consiste cette formation? À tout essayer pour tenter de sauver la vie chez une victime en Arrêt cardiorespiratoire, en arrêt respiratoire, en situation de réaction allergique sévère, ou encore, en cas d’obstruction des voies respiratoires (étouffement).

D’une durée de 16 h, cette formation d’intervenant en soins avancés de niveau1, permettra définitivement aux 14 pompiers de Danville, d’offrir un meilleur service aux personnes se trouvant hors sentiers, qui pourraient être placés dans une situation d’urgence vitale, ou chaque minute compte et peut faire cette différence.

Présentement la Brigade de Sauvetage hors-pistes des pompiers de Danville, offre cette spécialité 24/24, et 365 jours par année, sur le territoire complet de la MRC des Sources. Mise sur pied en 2008 grâce à des dons corporatifs, des commandites, et une injection d’argent provenant de la ville de Danville. La Brigade s’est équipée au fil du temps, afin de répondre le plus adéquatement possible, aux besoins présents du vaste territoire de la MRC.

Dans les faits actuellement, il y a de 2 à 4 interventions annuellement à travers l’ensemble du territoire. Il peut s’agir d’accident de motoneige ou de VTT, de vélos sur des pistes cyclables, ou encore, de travailleurs en forêt.

Présentement la brigade hors-piste de Danville, fonctionne selon trois types d’ententes, soit par appel du SSI de la municipalité, soit par les policiers de la SQ, ou encore, à la demande des Ambulanciers-Paramédics qui sont déjà sur place, et qui doivent avoir accès à la victime trop loin dans le sentier pour y avoir accès avec leur propre véhicule.

En terminant, mentionnons que les membres actuels de cette brigade, possèdent leur niveau «Secourisme en milieu du Travail» d’une durée de 14 heures, afin de dispenser les premiers soins aux victimes. Selon le Directeur Alain Roy, du SSI de Danville, il ne serait pas impossible éventuellement, que son personnel puisse compléter un jour, le niveau3 du premier répondant, soit le 60 de cours, afin d’être totalement optimal au besoin.