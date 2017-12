Un Marché de Noel sous le signe de la famille à Wotton

Wotton (GCA) – Wotton au grand complet s’était pratiquement donné rendez-vous à l’école primaire Hamelin vendredi soir dernier. Durant notre visite, les couloirs nous ont même semblé trop étroits pour y circuler avec aisance par moment. Signe évident d’un franc succès, et que les gens de la communauté ont su au fil des années, adoptés et appréciés cette activité, qui rassemble et offre un très beau divertissement en cette période fébrile de préparation à la fête de Noël.

C’était la 5e édition qui a certes permis une fois de plus d’effectuer mille et une trouvailles, à travers les différents kiosques d’artisans de la place, et en provenance des quatre coins de la MRC des Sources. Ce que l’on peut dire aisément, c’est que notre région regorge de merveilleux trésors à découvrir.

De plus il y avait au menu, différentes représentations au local d’anglais, fait par tous les niveaux de l’école Hamelin. On a même pour un coût plus que raisonnable pour la famille, offert d’excellents repas nutritifs à la cafétéria. Ce qui aura une fois de plus, permis une belle levée de fonds aux profits des activités et voyages des jeunes qui fréquentent l’établissement d’enseignement.