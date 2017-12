Atelier cuisine intergénérationnel de Noel à Danville

Danville (GCA) – À Quelques occasions durant l’année, grâce à la Ville de Danville, le Cercle des fermières de l’endroit, et la Maison des Familles «Famill’Action», des enfants, des parents, et des grands-parents, se retrouvent ensemble l’histoire de quelques heures, afin de fraterniser, rire, s’amuser, échanger et cuisiner un petit quelque chose d’original, selon la thématique de la rencontre.

L’activité de vendredi soir dernier a réussi à rassembler près d’une vingtaine de parents et enfants, au Centre communautaire Mgr Thibault. En cette soirée, jeunes et moins jeunes, ont donc préparés de succulents biscuits en «pain d’épices». C’était particulièrement agréable de voir et sentir toute cette vie autour de la thématique de Noel. Eh oui! Tous ont mis la main à la pâte.» Et lors de la dégustation, je peux vous assurer que les biscuits goûtaient vraiment le temps des fêtes… OH OH OH!!!