10e Donnez au suivant à Asbestos, avec une population qui répond toujours aussi généreusement

Asbestos (GCA) – Tôt dimanche matin il y avait foule à la salle La Bénévole d’Asbestos, afin de s’inscrire pour former une des 26 équipes de 4 à 5 personnes, qui ont sillonnées durant quelques heures, toutes les artères de la ville. Afin d’amasser le plus de denrées (non périssables) possibles, ou de l’argent (un montant de 5 538,18$ a été ainsi amassé). Ceci servira à monter les quelques 225 paniers de Noël nécessaires, pour la distribution prochaine, aux gens vulnérables de la grande région d’Asbestos.

C’est sous la présidence de Francyne Audet, que les Filles d’Isabelle de l’endroit, ont entrepris à nouveau cette année, cette mission bien particulière qui leur tient toujours autant à cœur.

D’autre part, le comité organisateur pouvait compter cette année, sur l’implication de deux parrains d’honneur, soit Yan St-Hilaire et Danick Pellerin, tout deux copropriétaires de la Microbrasserie du Moulin7, qui n’ont jamais hésité un seul moment, afin de se joindre à l’équipe. Car pour eux, c’est une cause qui interpelle particulièrement en ce temps de l’année.

Comme par les années antérieures «Donnez au suivant à Asbestos» a connu un vif succès une fois de plus, grâce à la très grande générosité et l’immense participation de plus de 130 bénévoles fort dévoués, jeunes et moins jeunes, et ce durant quelques heures seulement.

Précisons selon nos informations, que c’était la toute première fois depuis la mise en place de cette activité caritative il y a 10 ans, qu’il y avait assez de personnes en même temps, pour sillonner toutes les rues.

En plus des Filles d’Isabelle Cercle St-Aimé, qui coordonne le tout, le Centre d’Action Bénévole d’Asbestos, la paroisse St-Isaac, et d’autres intervenants du milieu, ont tous conjugué leurs efforts en commun, afin de faire de cette collecte bien spéciale, une réussite sur toute la ligne.