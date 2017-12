Nouvelle photo de famille des pompiers de St-Claude

St-Claude (GCA) – Comme le veut la tradition qui suit généralement l’élection des nouveaux élus pour un mandat de quatre ans dans cette municipalité. Le SSI (Service de Sécurité des Incendies) de St-Claude, se fait donc comme on dit chez-nous, «tirer le portrait», étant un des départements de cette localité.

Nous profitons d’ailleurs du moment, afin de saluer cordialement le personnel de cette brigade incendie, qui est très active auprès de différentes causes dans son milieu, et ce depuis toujours. Ainsi chaque année, bon nombre de ses membres vont s’impliquer entre autres, dans la Campagne du pain partagé, la collecte de la Guignolée, la distribution des Paniers de Noël auprès des personnes les plus vulnérables dans la municipalité, le Carnaval d’hiver, des Portes ouvertes chaque année à la caserne, afin d’informer et faire de la prévention auprès des citoyens, ainsi que la distribution de cadeaux aux jeunes enfants de St-Claude, qui d’ailleurs se tiendra la semaine prochaine, soit le dimanche 17 décembre, à la salle municipale.