Des citoyens exaspérés par une entreprise de déneigement

Val-Joli (RC) – La Municipalité de Val-Joli et des résidants demeurant sur la route143, à peu de distance du 12e rang, est aux prises avec Déneigement Lefebvre. Le propriétaire de cette entreprise a été retenu par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électricité pour assurer en sous-traitance le déneigement durant la période hivernale, incluant les intempéries pour les portions de l’automne et du printemps.

En début de semaine, la Municipalité a interpellé les médias de la région afin de constater une dégradation de longue date du terrain, d’un bâtiment carrément délabré et d’équipement pour la plupart obsolètes. De plus, les mouvements de terrain des pelles mécaniques et des moteurs causent de la boue.

Le maire Rolland Camiré, la directrice générale Julie Brousseau et le conseiller Gilles Perron se sont rendus en bordure de la route143 pour rencontrer les résidants qui en ont assez du bruit, du délabrement de l’environnement et aussi d’un risque potentiel au niveau de l’eau potable et des fosses septiques.

Face à ces problèmes qui se manifestent à peu de jours du début de l’hiver, le conseil municipal se dit est prêt à se mesurer à Déneigement Lefebvre au plan juridique, mais aussi à confronter le Ministère sur l’argument basé sur un règlement municipal lié au niveau résidentiel et commercial.