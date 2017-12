Pour les « paniers de Noël » des Chevaliers de Danville

Danville (GCA) – Comme c’est l’habitude le premier vendredi du mois, les Chevaliers de Colomb du Conseil3322 de Danville ont procédé à leur traditionnel souper au spaghetti. Afin d’amasser des fonds pour les différentes œuvres de bienfaisance qu’ils entretiennent tout au long de l’année. D’ailleurs un des membres du Conseil3322, Monsieur Poirier, me mentionnait que pour l’année2017, soit de janvier à ce jour, quelque 14000$ a été remis en dons divers, directement à des personnes dans le besoin, dans la communauté.

Cependant le souper au spaghetti de vendredi dernier, avait cette teinte bien spéciale de ce temps particulier de l’année. Ainsi toujours selon monsieur Poirier, plus de 125 personnes sont venues souper, et contrairement à la façon de fonctionner. Les personnes présentes pouvaient soit payer le souper en argent, ou encore, apporter un sac ou une boîte de denrées non périssables (voir la photo qui a été prise vendredi lors du souper), qui serviront à la confection des «paniers de Noël.

D’ailleurs la population de la région est cordialement invitée à visiter les frères Chevaliers à compter de 13 heures 30, le jeudi 7 décembre, sur la première avenue à Danville, afin de pouvoir échanger avec eux, et même de jeter un coup d’œil à ce qui servira pour la confection de l’ensemble des paniers de Noël, qui eux seront distribués bientôt aux personnes dans le besoin.