Un temps des fêtes sous le signe de la vigilance, la prévention et la sécurité

Asbestos (GCA) – Comme le dit si bien l’adage populaire, «mieux vaut prévenir que subir», s’applique en tout point en cette période fébrile de grandes préparations au temps des fêtes. Ici on prend donc le temps de s’arrêter quelques instants, avec les deux préventionnistes du SSI (Service de Sécurité des Incendies) de la grande région d’Asbestos. Pour se questionner et réfléchir aux différents éléments à ne pas négliger à la maison ou ailleurs, en matière de sécurité incendie entre autres. Rappelons-nous que cette période de l’année comporte également certains changements d’habitudes sur le plan de l’activité humaine, avec l’arrivée de l’hiver (temps froid) et la période du temps des fêtes.

En fait ensemble jeudi dernier, nous nous sommes questionné le plus sérieusement possible Alain Chainé, préventionniste et directeur du SSI, Yannick Pinard également préventionniste et directeur adjoint du SSI, et votre humble serviteur Guy-Charles Amnotte, journaliste à l’Actualités-l’Étincelle, afin de s’interroger sur ce qui pourrait être des éléments qui pourraient gâcher ou bousiller cette si belle période intense de l’année.

Évidemment après réflexion, nous avons pu identifier quelques éléments à ne pas négliger côté vigilance et prévention des incendies.

1- Si vous avez un vrai sapin naturel comme arbre de Noel cette année, assurez-vous de lui donner de l’eau «régulièrement», afin qu’il ne devienne jamais sec. Il a soif lui aussi, et peut être un élément qui peut causer un incendie, s’il est trop sec.

2- Vigilance de tous les instants avec vos multiples chandelles, on porte une attention aux dites décorations avec des chandelles, et on s’assure toujours d’être prudent et d’éteindre le soir au couché, ou en l’absence de personne dans la maison.

3- Avec la période que nous débutons plus intensivement, il y a les grands froids qui arrivent. Si vous utilisez un chauffage d’appoint avec une cheminée, a-t-elle été ramonée récemment? (Une accumulation si peu que 1 millimètre, puisse prendre feu).

4- Pour vos décorations (extensions de lumières à l’extérieur par exemple), assurez-vous que les rallonges électriques sont de bon calibre, éviter les surcharges.

5- Les «fameuses cendres» contenant en métal avec couvercle de métal, à une bonne distance sécuritaire de la maison et des bâtiments, pas dans la poubelle, ni trop près de celle-ci (ça peut même prendre de 2 à 3 semaines avant d’être complètement éteintes).

On n’est jamais trop prudent en cette période de grandes réjouissances et célébrations diverses entre collègues, en famille, avec les ami(es), en voyage ailleurs, à la maison, au bureau, ou sur votre milieu du travail. La direction du SSI d’Asbestos veut joindre sa voix avec tous ses collègues des différents SSI des quatre coins de la MRC des Sources, afin de vous recommander la plus grande des prudences. On ne voudrait surtout pas qu’une tragédie vienne assombrir un si beau moment de l’année.