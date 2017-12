Parade et fête de Noël : un record de participation

Windsor (RC) – La 7e édition de la parade de Noël à Windsor et été un succès surprenant, à la fois pour la participation à la parade dans les rues de ville et de la fête de Noël qui a suivi au Centre Lemay pour les jeunes et les parents.

Sans hésiter, la technicienne en loisirs Danika M. Saint-Pierre retient que l’édition2017 marque un sommet. «Autant la présence de la foule dans les rues que les activités à l’aréna ont allongé l’évènement qui a profité d’une belle température, moins froide que l’an dernier. La journée s’achève habituellement vers trois heures, mais une bonne heure s’est ajoutée cette année.»

Du côté du Club Optimiste, qui a de nouveau profité de l’apport monétaire de la Ville de Windsor, Denise Gagné mentionne que 400 sacs ont été remis à chaque enfant auxquels s’ajoutaient d’autres sacs additionnels en raison d’une demande accrue.

En ce qui trait à la parade, une trentaine d’éléments composaient le parcours avec des chars allégoriques à l’enseigne d’organismes, de commerces et d’entreprises; le retour de la fanfare des Drumethiques de Québec; plusieurs mascottes et gonflables dont Nez rouge, le Corps de cadets2950 de Windsor, Poste Canada pour les vœux du Père Noël aux enfants, la Sûreté du Québec, les camions des pompiers de la Régie intermunicipale et autres attraits. À l’avant de la parade s’ajoutaient la mairesse Sylvie Bureau, des élus municipaux de Windsor et Saint-Claude ainsi que l’attachée politique de la députée Karine Vallières, Jacynthe Bourget.

Au terme du parcours qui regroupait une portion de la 8e Avenue, Ambroise-Dearden, de L’Église, Saint-Georges et 6e Avenue en direction vers l’aréna. «Les familles ont occupé tout l’espace de la patinoire avec trois jeux gonflables, ce qui permet de constater que 2017 a vraiment dépassé les autres éditions, bien que d’autres ont aussi été très appréciées», constate MmeBureau.

Supporté par plusieurs bénévoles, dont l’ex-conseiller municipal David Fournier, le comité organisateur regroupait Sylvie Bureau, Gaétan Graveline, David Lacoste, Ana Rosa Mariscal, Daniel Pelletier, Solange Richard et Danika Saint-Pierre.