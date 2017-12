Windsor prêt pour sa parade de Noël et l’apport des Optimistes

Windsor (RC) – Le comité de la Famille et des Aînés et celui des Loisirs, en collaboration avec la Ville et le Club Optimiste, sont prêts pour la 7e édition de la parade de Noël qui aura lieu le dimanche 3 décembre.

Dès 12h30, les gens sont invités à s’installer sur abords des rues de la ville. Le départ s’effectuera du Centre J.A.-Lemay pour ensuite emprunter les rues Saint-Georges, 8e avenue, Ambroise-Dearden, de l’Église, Saint-Georges à nouveau avant de passer sur la 6e avenue pour compléter la boucle jusqu’à l’aréna.

Cette année, les participants d’une quinzaine de chars allégoriques ont confirmé leur présence. Mascottes, fanfare et chevaux seront également du rendez-vous. Sur le parcours, la Maison de la famille des Arbrisseaux offrira un photobooth de Noël, des jus, des jeux et un coin-repos famille. La Caisse Desjardins du Val-Saint-François offrira pour sa part du chocolat chaud, du café et des sucreries aux spectateurs. Enfin, les facteurs de Postes Canada seront de la parade pour apporter (sans timbre) les lettres au Père Noël.

Après la parade, une fête de Noël animée par les optimistes aura lieu au Centre Lemay de 14h15 à 16h. Les enfants auront la chance de s’asseoir sur les genoux du père Noël où un cadeau leur sera remis. Jeux gonflables, mascottes, maquilleuses, sculpteur de ballons et plusieurs autres surprises seront de la partie. La camionnette Tim Hortons sera dans le stationnement de l’aréna et distribuera du café et du chocolat chaud entre 14h et 16h.

Le comité organisateur tient à remercier les nombreux partenaires qui contribueront grandement au succès de l’évènement.