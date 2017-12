Élus et pompiers ont participé à la guignolée de Windsor

Windsor – À l’occasion de la guignolée des Chevaliers de Colomb, des élus municipaux de la Ville de Windsor et de Saint-Claude étaient présents dimanche dernier à l’intersection de la rue Saint-Georges et de la 2e avenue. Ils étaient accompagnés du président de la Région intermunicipale du service d’incendie de la région de Windsor et conseiller municipal, Gaétan Graveline, du directeur Christopher Grey et du chef des opérations, Pierre Milhomme. Sur la première photo, un automobiliste encourage la guignolée en présence du conseiller municipal de Saint-Claude, Marco Scrosati et de M.Grey. La seconde regroupe, dans l’ordre habituel, M.Milhomme et les conseillères et conseillers Daniel Pelletier, Ana Rosa Mariscal, Solange Richard et Gaétan Graveline.