Dons du temps des fêtes dans la MRC des Sources, comment s’y retrouver?

MRC des Sources – Alors que le temps des fêtes est pour plusieurs un temps de réjouissance et de festoiement, il est pour d’autres bien plus difficile.

C’est pourquoi plusieurs organisations de la MRC des Sources se sont mis à l’œuvre pour aider les personnes en situation de pauvreté a passer cette période de l’année décemment.

«Certains d’entre vous vivez peut-être quelques confusions lorsque vient le temps de donner argent ou denrées alimentaires à ces organisations: à qui je donne réellement mon argent ou ma nourriture et à qui cela va bénéficier?», ajoute Mathieu Rheault, Agent de développement, CDC des Sources Volet Jeunesse — Volet Pauvreté.

La CDC des Sources vous aide à y voir plus clair.

L’organisation des paniers de Noël est le fruit de plusieurs partenaires et de citoyens impliqués. Les Filles d’Isabelle en assurent la coordination, la confection et la distribution à Asbestos depuis 72 ans! La collecte d’argent et de denrées alimentaires s’effectue en partie à la Coop Métro Plus et durant l’événement Donnez au suivant. Des équipes arpenteront la ville le 10 décembre prochain et feront du porte-à-porte pour solliciter argent et denrées. La microbrasserie Le Moulin7 est parrain d’honneur de l’événement et elle accepte également des dons en denrée alimentaire et en argent. Pour les citoyens des autres municipalités de la MRC, ce sont les organisations locales des Chevaliers de Colomb qui en assurent le déploiement.

Les Chevaliers de Colomb organisent eux aussi la Guignolée des Chevaliers de Colomb. Chacune des associations des Chevaliers de la MRC des Sources a fait du porte-à-porte dans sa municipalité afin de ramasser argent et denrées alimentaires. Ces denrées sont destinées aux paniers de Noël, tandis que l’argent sert aux bonnes œuvres des Chevaliers, celles-ci visant à soutenir des personnes dans le besoin pour les aider à payer épicerie, mazout, électricité, etc., selon les circonstances de la demande.

Enfin, la Grande Guignolée des médias permet de faire des dons en argent au Maxi et au Jean Coutu à Asbestos, du 27 novembre au 24 décembre. Selon la directrice de la Grande Guignolée des médias — Estrie/Centre-du-Québec Claudine Rousselle, tous les fonds qui y sont amassés sont ensuite directement donnés au Centre d’action bénévole des Sources pour La Manne.

«Ce service de dépannage alimentaire opère toute l’année, mais le temps des fêtes est un autre moment difficile de l’année pour les personnes à faibles revenus qui désirent bien s’alimenter et qui aimeraient aussi gâter leurs proches, comme tout le monde. Il est aussi possible de faire un don par Internet à la Grande Guignolée des médias et de cibler une région», a jouté M.Rheault.