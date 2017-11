Où est le neuvième trou ?…

Windsor (RC) – Le projet du Parcours des rivières a progressé particulièrement durant le printemps et l’été au niveau des phases un et deux. De cette seconde étape, une première maison familiale a été construite. Le reste de l’été a été consacré à modeler le terrain à proximité des phases deux et trois, cette dernière située près de l’ancien curling et de la butte abrupte qui se profilait vers les rues Principale et du Moulin.

Cette partie, qui devrait possiblement attirer les acheteurs en raison du panorama, était l’endroit du 9e trou de l’ancien club de golf. Durant l’hiver, les «trois côtes» étaient les meilleurs emplacements pour les adeptes de vitesse et de traînes sauvages.

En cette fin de novembre qui a reçu son premier tapis blanc qui cache un peu le vert d’un été couci-couça, voici quelques photos de ce qui reste du terrain de golf du côté de la Saint-François et des environs qui a remplacé le green pour les hautes herbes.