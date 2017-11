Halloween 3

Windsor – Pour une troisième année consécutive, Isabelle Lacasse et Gaétan Paquette ont apporté des nouveautés à leur parcours de l’Halloween. Plusieurs objets, décors, personnages se sont ajoutés pour 2017 ainsi que les maquillages de Maude Paquette. L’affluence a été très bonne le couple de la rue Saint-Georges qui a profité de la présence de proches, amis et évidemment plusieurs enfants et parents. Avec l’appui de son épouse, Gaétan Paquette façonne depuis maintenant trois ans cette fin d’après-midi et soirée réussies. Sur cette photo apparaissent à l’arrière Gatéan, Isabelle et Maude.