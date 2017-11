Bénévoles recherchés pour la 7e édition de la parade de Noël

Windsor (RC) – Le comité organisateur de la parade et de la fête de Noël à Windsor est à la recherche de bénévoles pour assumer différentes tâches lors l’activité qui se tiendra le dimanche 3 décembre, à 13h

«La parade et la fête de Noël représentent un grand défi organisationnel et ne seraient pas possible sans l’appui d’une belle et grande équipe. Cet évènement représente une belle opportunité de travailler avec une équipe dynamique et accueillante à un évènement magique», réitère Danika M. Saint-Pierre, technicienne en loisirs à la Ville de Windsor. Les personnes intéressées peuvent ainsi assumer l’une des tâches suivantes le jour selon les horaires:

Aménagement (montage de 7h à 10h30); travail physique pour les 17 ans et plus. Disposition de planche de contre-plaqué sur la glace; placer les décorations; coordonner la file d’attente.

Mascottes (de 12h à 14h30) nécessite une bonne condition physique pour les 15 ans et plus. Incarner les mascottes, être présent au défilé dans les rues, prendre des photos avec les enfants.

Accompagnement des mascottes (de 12h à 14h30) pour les 15 ans et plus. Diriger les mascottes, s’assurer que les bénévoles dans les mascottes se portent bien, demander assistance en cas de besoin.

Surveillance des jeux gonflables (de 13h45 à 16h15) 12 ans et plus. S’assurer que le nombre maximal de jeunes dans le jeu est respecté, veiller à la sécurité des jeunes dans le jeu.

Aménagement (démontage de 16h à 17h30). Travail physique pour les 17 ans et plus. Enlever les contre-plaqués sur la glace de l’aréna, enlever les décorations, diriger la file d’attente et autres occupations.

Toutes les personnes intéressées pour l’une de ces tâches sont invitées à communiquer avec MmeSaint-Pierre au 819-845-7888, poste221, ou par courriel : services-recreatifs@villedewindsor.qc.ca pour obtenir un formulaire d’inscription. Prendre note que nous communiquerons avec toutes les personnes intéressées après le 24 novembre.