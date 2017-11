Un nouveau service alimentaire à Danville

Danville – L’entreprise La cerise mobile, ouverte depuis quelques mois déjà, a reçu une aide financière de 144987$ provenant du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources.

Principalement spécialisée dans la transformation alimentaire, la nouvelle entreprise vise la mise en marché de produits prêt-à-manger de milieu de gamme ayant comme caractéristique première la mise en valeur des produits régionaux; la sous-traitance de produits d’établissements alimentaires; la reprise et le développement de la gamme de marinades Le temps des cerises et une formule de traiteur pour tout type d’événement.

«L’idée est née de mes associés Martine et Patrick Satre, propriétaires du restaurant Le Temps des Cerises. Ce projet stimulant m’a donné envie de revenir en région», a expliqué Jérôme Dionne, propriétaire de La cerise mobile.

Après quelques ajustements à la suite d’une étude de marché, la marque de prêt-à-manger à partir de produits locaux transformés Glouton futé a vu le jour. Déjà en opération depuis plusieurs mois, La cerise mobile tenait une journée portes ouvertes le 19 novembre dernier pour que la population puisse découvrir le local de production.

Le projet, évalué à 608700$, entraînera la création de quatre emplois. L’aide financière ainsi accordée permettra d’acquérir de l’équipement et du matériel roulant de même que d’apporter des améliorations locatives. Des activités de développement de marchés sont également prévues, tout comme la mise en place d’une stratégie de commercialisation et la conception d’outils promotionnels.

«La cerise mobile a tout ce qu’il faut, dont un jeune entrepreneur passionné à sa tête, pour créer des occasions d’affaires prometteuses, d’autant plus que ses propriétaires sont ancrés dans le milieu. Augmenter la visibilité de cette entreprise, c’est non seulement assurer sa croissance et sa pérennité, mais également faire valoir les produits de la région qu’elle met de l’avant. Avec ce projet, La cerise mobile contribue au rayonnement de la MRC des Sources, en plus de renforcer et de diversifier son économie» a ajouté Karine Vallières, députée de Richmond.