Distribution de jouets pour Noël dans la MRC des Sources

Asbestos – Le Centre d’action bénévole (CAB) des Sources organise de nouveau une distribution de jouets pour Noël destinée aux familles à faible revenu.

«L’atelier de jouets est un service pour les familles à faible revenu. À certaines dates fixes ou sur rendez-vous, les parents et grands-parents peuvent venir chercher des jouets/items pour leurs enfants et petits-enfants de 0 à 12 ans sans frais», explique Jean-Philippe Richer

responsable des services alimentaires au CAB des Sources.

Une preuve de résidence, une preuve d’identité ainsi qu’une preuve de revenu seront demandées. Vous devrez également fournir une preuve pour l’enfant ou les enfants que vous avez à charge et pour lequel ou lesquels vous venez chercher des jouets. (carte d’assurance maladie, allocation familiale, etc.)

Cette distribution se fera le mardi 5 et mercredi 6 décembre de 9h à midi et de 13h à 16h. Pour plus d’informations, contactez le CAB des Sources au 819-879-6333.