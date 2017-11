Un appel à tous pour donner aux tout-petits la grande place qu’ils méritent

Val-Saint-François – Dans le cadre de la Grande Semaine des tout-petits (GSTP), les partenaires de la concertation Val Famille se mobilisent afin de faire des enfants de 0 à 5 ans une véritable priorité de société. Du 19 au 25 novembre, la GSTP est l’occasion de communiquer et de susciter le dialogue autour du développement des tout-petits, de mettre en lumière des initiatives locales et régionales qui soutiennent la petite enfance et de mobiliser l’ensemble de la société.

«La petite enfance n’a rien de petit pour une société. Cette période de la vie représente une extraordinaire fenêtre d’opportunité sur le plan du développement. Ce qui se déroule aujourd’hui dans la vie des tout-petits du Québec aura un impact pour des années à venir. Il est donc essentiel de nous engager collectivement à prendre des mesures qui leur permettront de se développer tous à leur plein potentiel», souligne Cathy Varnier, coordonnatrice de Val Famille.

Annie-Soleil Proteau, animatrice et porte-parole de la Grande semaine des tout-petits, considère que toute la population a un rôle à jouer. «Nous pouvons faire une réelle différence auprès des tout-petits, que l’on soit parents, membres de la famille, amis, éducateurs, élus ou employeurs. Cette semaine nous donne l’occasion de mettre les tout-petits au cœur de nos discussions pour que tous aient des chances égales de réussir. Donnons aux tout-petits la grande place qu’ils méritent».

Plusieurs initiatives et projets

Dans le cadre de cette semaine, les partenaires de Val Famille souhaitent mettre à l’honneur et faire rayonner les projets et initiatives de la MRC qui soutiennent la petite enfance. Parmi ces projets figurent Croques-livres, Lire et Faire Lire, Magimenus, Bouge ton Papatin, Parade de Noël, 5 à 7 familial, Fête des Nouveaux-nés, Mother Goose, Samactive, Bébé en action, Brin d’éveil, Créactifs et autres volets.

Suivez Val Famille sur Facebook au cours de la GSTP pour plus de détails sur les projets, ou encore rendez-vous sur valfamille.com pour toutes les activités et ressources à découvrir dans le Val. Pour consulter la programmation de la Grande semaine des tout-petits à travers le Québec, visitez le http://grandesemaine.com/je-participe/liste-des-activites/.