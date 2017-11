Une 6e édition colorée pour le Salon de Noël de Kingsey Falls!

Kingsey Falls — L’AFÉAS de la municipalité organise de nouveau cette année cet événement devenu un incontournable au fil du temps.

Ainsi, du vendredi 17 au dimanche 19 novembre, à la salle municipale de Kingsey Falls et au Pavillon des loisirs du parc municipal situé à proximité, les visiteurs pourront découvrir les créations originales d’une trentaine d’artistes, d’artisans et de producteurs québécois. Alors que certains d’entre eux en sont à plus d’une participation, bon nombre diffuseront leur travail pour la première fois dans la région.

Sur place, une variété de produits de grande qualité dont des vêtements et items faits main, des jouets et meubles de bois, des produits du terroir, des bijoux variés, du chocolat fin, etc.

L’admission est gratuite et un service de restauration est offert sur les lieux. Le Salon

Sera ouvert de 18h à 21h le vendredi, de 10h à 17h le samedi et de 10h à 16h le dimanche. Pour informations supplémentaires, contacter Anne Marie Lettre (819 363-2760), Marielle Hémond (819 960-5550) ou Nathalie St-Gelais (819 363-9618).