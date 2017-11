Alain Rayes invite la population à se souvenir

Richmond-Arthabaska – Tous les ans, depuis 1931, les Canadiens prennent le temps de se rappeler les personnes tombées au combat au nom de leur patrie. Commémorant la signature du traité de l’Armistice marquant la fin des combats lors de la Première Guerre mondiale, le Jour du Souvenir est célébré partout au Canada. Le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, invite la population à assister aux différentes cérémonies qui auront lieu dans la circonscription pour l’occasion.

Durant l’avant-midi du 4 novembre dernier, une cérémonie organisée par la filiale41 de Danville-Windsor avait lieu au cénotaphe de Windsor. En après-midi, un rassemblement se tenait devant le cénotaphe de Danville.

Richmond

Le Jour du Souvenir sera souligné le 12 novembre prochain à Richmond, dès 14h, à l’occasion d’une parade organisée par la filiale15 de la Légion royale canadienne. Une cérémonie suivra au cénotaphe.

«Derrière la paix cache de nombreux sacrifices. Des femmes et des hommes ont donné leur vie courageusement pour notre si précieuse liberté et pour défendre nos valeurs. Le Jour du Souvenir, c’est le moment de dire merci. C’est aussi l’occasion de démontrer notre reconnaissance, notre respect et notre gratitude afin qu’ils ne tombent pas dans l’oubli», souligne M.Rayes, qui sera aussi présent à Victoriaville le 11 novembre.