Invitation à participer à la 7e édition de la parade de Noël

Windsor (RC) – Le comité organisateur de la parade de Noël et de la fête qui suivra au Centre Lemay travaille à la préparation de la 7e édition. Elle aura lieu le 3 décembre prochain, à partir de 13h

«Les 6 dernières éditions de l’évènement ont été couronnées de succès, et ce, grâce à l’implication de nos précieux collaborateurs et partenaires qui ont répondu présents année après année. Certes, la réussite de cet évènement est le résultat d’un effort collectif qui a su faciliter son ancrage dans la tradition populaire de la ville de Windsor», mentionne la technicienne en loisirs Danika M. Saint-Pierre.

Familles, amis, fanfares, organismes, entreprises, chars allégoriques, chevaux, mascottes, sucreries et personnages de Noël seront de retour cette année. «La parade de Noël représente une excellente occasion pour les entreprises, les commerces et les organismes de se faire connaître ou reconnaître auprès de la population. C’est aussi l’opportunité de présenter leurs services, remercier leur clientèle en compagnie de leurs employés dans une ambiance festive et conviviale. Il s’agit d’une méthode efficace et plaisante, sans trop de tracas, pour assurer sa publicité», d’ajouter MmeSaint-Pierre.

Pour les gens qui désirent contribuer d’une autre façon à la parade ou à la fête de Noël, ils sont invités à communiquer avec la technicienne en loisirs au 819 845-7888, poste221.

Les formulaires sont attendus avant le 24 novembre prochain, à 16h, par télécopieur à l’intention de Danika M.Saint-Pierre, au 819 845-7606, ou en personne aux bureaux des Services récréatifs situés à l’aréna. Si les gens désirent obtenir une fiche d’inscription ou compléter le formulaire électroniquement, il faut en faire la demande au 819 845-788, poste22, ou par courriel à servicesrecreatifs@ villedewindsor.qc.ca.