La Coop du Tournesol propose ses mets à une nouvelle clientèle

Windsor (RC) – La cafétéria de La Coop du Tournesol, organisme sans but lucratif qui opère la cafétéria de l’école secondaire à Windsor depuis maintenant huit ans, offre trois nouveaux services pour les gens de l’extérieur qui n’ont pas l’occasion de goûter au menu de la coopérative.

«Nous avons entendu les demandes grandissantes afin de nous procurer nos produits pour apporter à la maison. Sachez que nous avons compris le message et à partir de maintenant, un tableau blanc situé dans la cafétéria vous informera sur les produits disponibles à l’achat pour apporter sur le champ. Attention cependant: premier arrivé, premier servi!», souligne le président de la Coop, Dany Paquin.

L’équipe a ainsi élaboré un service de traiteur et de boîte à lunch auquel s’ajoute le fichier qui contient les détails des services auprès de la clientèle. Elle a aussi joint un fichier qui est un bon de commande afin de pouvoir faire l’achat d’aliments cuisinés directement à la cafétéria. On y retrouve des produits comme des pâtés, de la sauce à spaghetti, de la pizza et de nombreux autres mets. Les valeurs de l’organisme sont de protéger l’environnement, de promouvoir les saines habitudes de vie et d’encourager l’achat local. Les produits mijotés sont sans hormone ni friture.

Objectifs

«Notre objectif est de vous convaincre de devenir client pour l’un ou l’autre de ces services, cela afin d’assurer la pérennité de l’organisme à l’école au prix le plus bas tout en maintenant la qualité élevée des produits. Nous souhaitons aussi redonner les profits aux activités organisées par des élèves de notre école. Le seul inconvénient à propos de nos services est que les clients doivent venir chercher leur commande en cuisine, à l’école. Nous ne livrons pas, désolés», d’ajouter M.Paquin.

Le souhait des membres de la Coop du Tournesol est de partager ces informations ainsi que leurs bons de commande et dépliants avec le plus de gens possible: clients, employés, patrons, familles et amis. Pour toute question, il suffit de téléphoner et laisser vos coordonnées au 819 845-2728, poste15747.