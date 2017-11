Une 10e édition pour Donnez au suivant à Asbestos

Asbestos — L’activité de financement Donnez au suivant sera de retour cette année pour une 10e édition.

C’est sous la présidence de Francyne Audet que les Filles d’Isabelle, cercle St-Aimé d’Asbestos, lancent cette nouvelle édition.

Rappelons que l’objectif principal de cette activité est de recueillir des denrées alimentaires non périssables qui serviront à garnir les paniers de Noël distribués à des familles d’Asbestos.

Le comité organisateur compte cette année sur l’implication de deux parrains d’honneur, Yan St-Hilaire et Danick Pellerin, propriétaires de la Microbrasserie du Moulin 7, qui ont tout naturellement accepté de se joindre à l’événement.

«Noël devrait être une période de réjouissances pour tous. Aider à garnir des paniers de Noël qui seront distribués à nos familles plus vulnérables, pour nous, c’est une cause qui nous interpelle beaucoup», ont souligné ces parrains.

Conscients que le succès d’un tel événement repose essentiellement sur la participation des bénévoles, ils ont décidé de les récompenser en leur offrant des prix de présence et de participation.

«On invite d’ailleurs les entreprises, les commerces et les organisations à se former des équipes de cueillette. Et si vous n’avez pas d’équipe déjà prête, soyez sans crainte: nous vous jumellerons à une autre équipe. On a besoin de vous tous!» ont ajouté Yan et Danick.

«Les bénévoles sont au cœur même du succès de ce genre d’événement. Il nous faut des équipes pour parcourir les rues de la Ville. Nous avons besoin de bénévoles et de camions pour recueillir les denrées», a également précisé MmeAudet.

Le 10 décembre prochain durant l’avant-midi, la population est donc invitée à participer en grand nombre, soit en tant que bénévoles, soit en faisant don de denrées. L’accueil des équipes se fera dès 8h30 à la salle La Bénévole avec café et muffins. Le départ sera donné vers 9h et un dîner spaghetti sera servi pour tous les bénévoles. Les personnes intéressées à faire partie des bénévoles sont invitées à s’inscrire auprès de Jean-Philippe Richer, responsable des services alimentaires, au CAB des Sources, au (819) 879-6333.