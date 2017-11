La bourse Lucien-Piché/OmegaChem décernée à Maude Cloutier

Windsor (RC) – Le conseil d’administration de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) est heureux d’annoncer que la bourse Lucien-Piché/OmegaChem2017, d’un montant de 2000$, a été remise à Maude Cloutier au début du mois d’octobre. Native de Windsor où elle a fait ses études secondaires, la jeune femme a poursuit ses études collégiales en sciences naturelles au Cégep de Sherbrooke. En 2015, elle a débuté ses études de premier cycle en chimie à l’UQTR.

MmeCloutier possède une liste impressionnante de prix et bourses qui inclue la bourse du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), deux bourses d’études de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, «Engagement vers ma réussite» et «Magella-Massé» et une bourse d’excellence de la compagnie Domtar. Elle a aussi été nommée sur la liste d’honneur du Doyen de l’UQTR en 2017.

Maude Cloutier a effectué un stage de recherche dans le groupe du professeur Gervais Bérubé à l’UQTR, là où elle a travaillé sur le développement et l’évaluation biologique de composés de synthèse possédant des propriétés anti-inflammatoires.

Sa liste d’activités de bénévolat est aussi remarquable; elle a, entre autres, été responsable de la trésorerie de l’association étudiante de l’UQTR. Dans son milieu d’origine, elle a été présente à l’école secondaire du Tournesol comme membre du comité d’intégration des nouveaux étudiants, tuteure bénévole et active au sein de coopérative alimentaire. Elle a aussi été entraîneuse de volleyball et de soccer, bénévole au sein de la communauté et des Chevaliers de Colomb de Windsor. Elle apprécie non seulement la chimie, mais aussi le soccer, le volleyball, le Ultimate Frisbee et la guitare.

La Fondation Lucien-Piché et la compagnie OmegaChem sont fières d’encourager une étudiante aussi talentueuse et prometteuse en lui attribuant une bourse de 2000$ et lui souhaitent le meilleur des succès dans ses études et sa carrière.