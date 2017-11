Comité des paniers Noël : le formulaire de demande est disponible

Richmond (RC) – À nouveau cette année, le Comité des paniers de Noël de Richmond désire faire de la période de Noël un temps de partage, de joie et de paix, et ce, en accordant une attention spéciale aux citoyens les plus démunis.

Le comité rappelle qu’il peut exister grâce à la générosité des paroisses, des municipalités environnantes, industries, associations et des particuliers. Le comité profite d’ailleurs de l’occasion pour les remercier chaleureusement pour l’aide précieuse qu’ils apportent aux familles dans le besoin durant la période de Noël.

Cette année, aucune demande téléphonique ne sera acceptée. Un formulaire de demande complété et signé sera obligatoire et devra être retourné au plus tard le 1er décembre prochain. Les instructions pour le retour du formulaire seront indiquées sur celui-ci. Ce formulaire sera disponible à l’Hôtel de Ville et au bureau de poste, de 9h à 12h et de 13h à 16h, du lundi au vendredi, à partir du 30 octobre jusqu’au 1er décembre 2017. Après cette date, aucune demande ne sera considérée.

Le comité de sélection se réserve le droit d’accepter ou de refuser certaines demandes, car il doit veiller à ce que les familles les plus démunies soient considérées en premier. Enfin, le comité prévoit préparer les paniers de provisions entre le 14 au 19 décembre.