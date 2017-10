Opération Citrouille à Windsor et Val-Joli : le 31 octobre

Windsor (RC) – L’Halloween approche à grands pas et pour le comité de l’Opération Citrouille, l’organisation de la soirée de sécurité pour les jeunes bat son plein. Le Club Optimiste accepté le mandat des démarches à suivre pour cette soirée avec la collaboration de la Ville de Windsor et la Municipalité de Val-Joli.

L’Opération Citrouille se déroulera le mardi 31 octobre, de 16h à 20h. Le lieu de rencontre pour les intervenants sera situé au Centre communautaire René-Lévesque. En tenant compte que la plupart des bénévoles ne pourront souper durant les heures de surveillance, un petit buffet sera disponible.

«Comme par les années, nous serons plusieurs bénévoles et nous comptons sur la collaboration de tous pour effectuer de la surveillance dans les rues de Windsor. Notre but est que les jeunes enfants puissent profiter de l’Halloween en toute sécurité», précisent Denise Gagné et Mario Saint-Onge, responsables du comité. Poiur information: 819 570-7639 ou 819 845-7116.