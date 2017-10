Les Chevaliers soulignent le centenaire de Mme Antoinette Therrien

Windsor – À l’occasion de son souper mensuel du vendredi, le conseil 2841 des Chevaliers de Colomb de Windsor a invité MmeAntoinette Therrien afin de souligner son 100e anniversaire de naissance. Entourée de nombreux proches et amis, la dame qui demeure à Windsor dans son propre appartement avait auparavant célébré son centenaire entouré de nombreux proches et amis en date du jeudi 5 octobre. Vendredi dernier, les Chevaliers ont tenu à inviter MmeTherrien à leur repas et à lui remettre de bouquet de fleurs en présence de deux de ses quatre enfants. Cette photo regroupe au centre MmeTherrien accompagnée de ses enfants Carmen et Isidore ainsi que l’ex-Grand Chevalier Marc Morin et le Grand-Chevalier Jean Schinck jr. aux deux extrémités.